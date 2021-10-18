行政院長蘇貞昌今（18）日召開擴大防疫會議，指出國內疫情漸已穩定控制，如交通運輸場站的飲食管制措施、部分產業的營業管制措施，應可朝向適度開放的步調前進，並同意交通部規畫開放高鐵自由座，實施日期與相關防疫指引將在指揮中心記者會中宣布。

行政院發言人羅秉成表示，此次會議討論國內外疫情概況、疫苗施打情形、因應農曆春節入境人潮防疫量能盤整、陸海空交通運輸場站的鬆綁措施等議題。指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率已達62.11％、劑次人口比為84.12％，共已施打1970.9萬人次。

指揮中心指出，全球疫情雖漸續趨緩但仍屬嚴峻，因Delta變異株持續流行、適逢秋冬季節到來，傳播機會將隨室內活動時間較長而增加。雖然本土疫情及社區風險獲穩定控制，惟因境外移入病例以Delta變異株為主，建議應持續落實邊境嚴格管制及變異株監測等措施。

對於明年春節入境人潮預期，指揮中心表示，由於目前國內疫情持續趨緩，預估明年春節入境人潮將較今年增加20～30％。目前已針對國內集中檢疫所與防疫旅館量能進行盤整，必要時亦將針對移工、外籍漁工、境外生等人員規畫實施分批分流入境措施因應。

交通部指出，鑑於國際及兩岸空運航班均可飲食，且國內餐飲、雙鐵場站在符合「餐飲業防疫管理措施」指引下亦解除飲食限制，建議在特定條件下放寬陸、海、空運場站飲食限制措施。未來將視運旅需求研議增加班次，並規畫自由座開放相關方案中。

蘇貞昌指出，鑑於Delta變異株仍持續流行，仍需維持目前邊境管制加強措施。台灣疫苗到貨量已突破總人口數，目前疫苗非常充足、預約系統也運行順暢，呼籲民眾踴躍預約施打，並請經濟部與科技部針對科學園區等特定場域增設疫苗施打外展服務站持續提供協助。

蘇貞昌表示，因國內疫情漸已穩定控制，各產業期待管制措施可逐漸鬆綁，如高鐵自由座的規畫、交通運輸場站的飲食管制措施、或部分產業的營業管制措施，在考量民眾生計及人民的生活便利性下，應可朝向適度開放的步調前進。

不過，由於國際疫情仍然嚴峻，蘇貞昌認為入境人員仍須嚴格實施強化入境檢疫措施，要求旅客入境後仍須循指定動線離開機場，並依規定入住集中檢疫所或防疫旅館。針對年節將至所可能激增的入境人潮，也請指揮中心務必儘速進行量能盤整，並做好相關配套規畫。