繼新竹市長林智堅，同樣無法再連任的基隆市長林右昌也提區域整併升格，對此，行政院長蘇貞昌今表示，「最重要還是怎麼樣子中央地方合作，建設地方」。

蘇貞昌今（18日）視察苗栗縣警察局原地重建規畫情形，並在會前接受媒體聯訪，對於林右昌拋出基隆市升格議題，蘇貞昌表示，「最重要還是怎麼樣子中央地方合作，建設地方」，蘇貞昌強調，「至於怎麼樣才能做得好，這各方的意見提出來都應該來重視，這幾年來中央也大力的來撥給地方預算，希望能夠建設地方」。

蘇貞昌接著指出，他今天到苗栗來，就希望能夠幫助苗栗的建設，苗栗的教育，他希望能夠大家一起合作，讓地方和國家一起往前走，變得更好。最後，蘇貞昌更以防疫為例強調，台灣疫情也是全體國人一起合作下守住，現在疫苗越來越充足，他希望大家能儘快施打疫苗，提升覆蓋率，才能讓台灣越來越安全。

在林智堅拋出新竹升格議題後，同樣不能再選的林右昌，今接受媒體專訪，認為基隆也應整併升格，他主張成立「北海市」或「大台北市」；且不忘向台北市長柯文哲喊話，「如果北基合併，你也可以再選」。