黨產會明（19）日上午9點30分，將於張榮發基金會舉行救國團財產是否為不當取得之黨產聽證會。針對黨產會於調查報告所列22筆不動產，救國團及律師翻閱過去的財產資料文件，救國團認為都能證明財產來源的正當合理性，並未違反政黨本質或悖於民主法治原則。不僅取得財產之過程與國民黨無關，時至今日救國團的財產亦均非國民黨所能支配或處分，顯然與黨產無關。

救國團也指出，救國團過去興建青年活動中心及山莊等，實為執行政府交辦的照顧青年、提供青年服務的公共行政任務，法令依據則是根據行政院、教育部、內政部等政府機關的決議，為充實青年休閒活動場所、辦理青少年育樂活動，協助政府解決青少年問題而興建，並基於此等公共行政任務而得以使用公有土地，目的是為提供青年良好的教育環境與休閒服務，不但合法，亦有正當性和必要性。

救國團強調，事實上，青年活動中心及山莊之建造及開墾過程篳路藍縷、胼手胝足，長期維護工作之投入更屬不易，且至今仍持續提供青年學子辦理團康或露營活動使用，並未違背設置目的。至於使用公有土地之部分，救國團實已於數十年前，陸續與政府單位完成協商，早已全數配合政府指示為土地之歸還或辦理租用，不應再藉故污名化救國團或混淆事實。

救國團表示，蔡總統曾在許多公開談話中一再強調：「轉型正義是為和解，不是為了製造社會對立」，救國團成立69年來，始終確信三件事情，也就是「救國團財產均為正當取得，結餘從未流到國民黨或私人手中」、「救國團絕無妨礙政黨公平競爭或民主憲政秩序」，以及「救國團從來沒有危害國家利益或任何一個人」。

救國團最後強調，在台灣提到救國團時，絕大部分民眾都只想到曾經參加的青年活動及育樂課程的收穫和成長，或是一起參與公益服務的熱血與成就。救國團現在有近8000位員工、教師，每年服務國人更是高達近1600萬人次，對台灣社會影響和貢獻層面深遠且廣泛，所產生的社會價值也都歸於公有共享，而長期努力的成果，對國家社會的穩定發展和人才培育，更有長遠且不容抹煞的貢獻。

救國團說，救國團的財產不僅在「過去」、「現在」非屬國民黨所有或實質控制的黨產，「未來」更無成為任何政黨財產之可能。救國團是全民的、始終與社會大眾站在一起，希望黨產會能綜觀歷史全貌，不要做出不符合轉型正義，甚至影響社會穩定發展的決定。