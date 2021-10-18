新竹光臨藝術節壓軸秀「光雕展演」將在22日起登場，並於每晚6時準時演出。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹光臨藝術節壓軸秀「光雕展演」將在22日起登場，每晚6時準時演出，此次光雕展是由跨國藝術家攜手創作，在市區新竹火車站等9處古蹟、建築上演光雕投影，民眾前來欣賞並漫步其間，彷彿就像進入奇幻的夢境中。

市長林智堅指出，此次光雕展演民眾可以「首站」新竹火車站為起點，周邊有3件精彩作品，由台灣團隊與日本NAKED Inc.團隊、德國團隊MP-STUDIO等3國跨國攜手合作，其中日本NAKED Inc.團隊將新竹火車站與東京車站光影重疊，還將打上兩國文化符號包含喜鵲、櫻花等，配樂也是台日雙語的「快樂頌」。

MP-STUDIO則在火車站前站的客運大樓，以光影呈現未來感的「數位動物園」，民眾將可看到放大10幾倍的動物，將會是孩子最愛的作品。

與新竹火車站步行距離5分鐘的「專賣局新竹支局」，採螢光視覺系光雕，以前衛電子音樂搭配彩色線條、建物色塊，打造超現實視覺效果。

此外，中正路上的影像博物館、美術館、新竹州廳、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂（北大教堂）等多個知名地標都將有各式特色的光雕秀。

其中，被列為全國歷史建築百景之一的北大教堂，有康普非司團隊帶來的作品「拂曉之翼」，其以3D影像特效投影打造，教堂立面鑲嵌彩繪玻璃有如燃起熊熊野火，彷彿景象真實呈現在眼前，伴隨磅礡音樂，場面如史詩般驚心動魄。

為凸顯新竹第一信用合作社的圓拱狀與圓拱窗的古典建築，「當若科技」特別邀請10組台灣頂尖動畫團隊，共同運用光影，將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。

市府指出，每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續輪播，其餘作品則將間隔20分鐘播放。另外，在10月23日、24日、30日、31日護城河沿岸還將有光臨市集，有來自全台多家手作、飲食攤位齊聚。

街頭藝人部分，22至24日、29至31日雙周末的周五、六、日，晚間6點到9點間，有66場馬戲團、魔術等街頭展演輪番於親水公園、議會廣場、影博館周邊流動演出。