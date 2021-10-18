民歌高峰會將於明年1月1日攻蛋。（寬宏藝術提供）

民歌高峰會將於明年1月1日攻蛋。（寬宏藝術提供）

「民歌高峰會 2022台北小巨蛋」將於1／1台北小巨蛋登場，本次更拔得頭籌，成為2022台灣首場大型演唱會之一！本次民歌高峰會由施孝榮領軍，帶領鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、金智娟、于台煙、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、李明德、周治平、周子寒、陳艾湄共計15組歌手一同攻蛋開唱，演出陣容相當堅強。對於成為2022年首場大型演唱會，高峰會製作人施孝榮開心表示，這是場指標性的演出，15組歌手要用民歌帶給大家更好的2022。

此次演唱會歌手陣容從8組增至15組，除了46高峰會原班人馬施孝榮、李明德、王瑞瑜、殷正洋、于台煙、王海玲、周子寒、陳艾湄，本次更請到鄭怡、葉佳修、王夢麟、王新蓮、金智娟、邰肇玫、周治平助陣。施孝榮表示本次能邀請四位民歌天王天后的加入非常不容易，其實還有非常多口袋名單，但礙於演出時間與節目編排人數關係，沒辦法全部邀來有點小小遺憾。

5月中疫情爆發後，文藝界受到重重打擊，許多演出與展覽紛紛延期取消，施孝榮感嘆自己也是苦主之一，昔日與朋友聚會見面一通電話就能解決，現在因為疫情，感覺人與人之間距離更遠了，體悟到經過了短暫的失去，才會珍惜現在所擁有的。不過疫情在家也沒閒著，與太太在家種菜、與教會朋友線上見面，共同祈禱疫情退散。施孝榮笑說，沒工作在家反而更忙了，而年初採168斷食而剷肉12公斤有成，施孝榮也自信表示現在體態維持得很好。

民歌高峰會將成為2022台北小巨蛋首場演出，施孝榮保證感受絕對不同，因疫情影響，大家各自經歷了與以往不同的生活方式，再次團聚在一起，絕對會有不一樣的火花，施孝榮也強調，本次演唱會特別打造四面舞台，將打破傳統結合前所未有的聲光效果，為的就是要與各位歌迷朋友更多的互動，在歌曲的安排上也會打破以往重新編排，舞台呈現及詮釋方式會非常不一樣；「民歌高峰會 2022台北小巨蛋」門票19日開賣，購票洽寬宏售票系統。