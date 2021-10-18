今上午10點開放30歲以上民眾預約第一劑輝瑞／BNT，不過10點一到，1922疫苗平台又發生當機，網路罵聲不斷。不少網友不滿表示，一打開網頁就顯示系統排隊中，再過半小時，想約的醫療院所全都預約額滿，更怒罵「這什麼鳥系統？」

一名網友今（18）日於PTT八卦版抱怨，好不容易可以預約打疫苗，前幾天看新聞報導稱BNT打氣不如預期，因此將施打年齡層再擴大，「所以我想說疫苗數量夠，也就老神在在」。豈知，10點一到1922疫苗平台就顯示排隊中，耗了將近半小時，好不容易進到平台，卻又發現台北市的醫療院所全額滿，就連新北市也差不多全滿，「但我又不想跑很遠去打疫苗，所以還是要用搶的啊？」

另一名網友也發文指出，幫家中的長輩預約，才進入1922網站，系統就自動排隊，等了5分鐘後，又顯示要再等12分鐘，過一會又變成14分鐘，「愈等愈久是哪招？什麼鳥系統？」

兩篇貼文都引發大批鄉民回應，「新北市也滿了，是誰帶風向說沒什麼人要打」、「我都一直F5重開，沒多久就進去了」、「那個排隊時間完全沒用」、「長這麼大沒看過這麼爛的系統」、「台北市幾乎都滿，有夠慘」、「整點點進去，排了近20分」。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今早流量最高峰是一開始10點的時候，到下午2時已有86萬人完成第一劑BNT預約，明日上午開放第二劑AZ，下午則是莫德納，希望分流能減少過多預約人一起上線的問題。