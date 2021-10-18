台北市一名住在中山區的56歲王姓婦人，15日在住家大樓的電梯裡，勸32歲陳姓女鄰居戴口罩，不料竟激怒對方，遭陳女從包包拿出美工刀，抓狂朝頭部、手腳狂砍多刀，甚至出手挖眼睛，造成臉部、脖子、大腿等多處受傷，送醫縫了好幾十針，警方獲報到場將陳女逮捕，當時4名員警聯手將陳女壓制上銬的畫面曝光。

王婦17日在臉書爆料指出，她15日搭電梯好意提醒王女戴口罩，不料對方出電梯後，竟持刀朝她砍殺、手指挖眼，當天地檢署就交保放人，質疑難道要死人，才會被重視嗎？網友熱議，形容猶如屏東挖眼案的翻版。

狠砍女鄰居的王女，4名員警合力才將他壓制上銬

警方調查，陳姓女子與王姓婦人同住台北市新生北路某社區大樓，15日2人搭電梯要下樓出門，在電梯裡，婦人見陳女沒佩戴口罩，勸對方戴口罩再出門。陳女不悅，也不戴口罩，等到1樓出電梯時，突然從包包裡取出美工刀，趁王婦不注意，朝其頭頸、臉、手腳多處猛砍，甚至徒手挖傷眼睛。

兩女發生肢體衝大聲叫喊，管理員見狀趕緊報案，中山警分局長春路派出所前往處理， 警方到場後，動用4名警力聯手才將抓狂的女上銬帶回，隨後依殺人未遂移送。

警方初步調查，2女雖是同棟社區鄰居，但不認識，也沒結怨，僅因規勸戴口罩，就讓陳女失控亂砍人。據了解，陳女目前離婚獨居，應訊時精神狀態正常，並無精神相關方面疾病，對於為何攜帶美工刀也交代不清，只坦承因為口罩的事情和王女起衝突。

陳女表示，事發當下她自己有被攻擊，身上也有一些擦挫傷，但否認有攻擊王女的眼睛，希望能與王女和解。

檢察官訊問後，因查陳女無患精神疾病，認為無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女仍籌不出錢，檢察官降保為2000元，並通知轄區警方加強巡邏查訪，如果發現陳女再有傷人情形，將依《精神衛生法》通知主管機關強制送醫。