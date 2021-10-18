高鐵11/8恢復自由座及站票 陸海空場站明起開放飲食

交通部長王國材18日宣布，自19日起放寬大眾運輸場站飲食及11月8日回復高鐵自由座措施。

王國材指出，大眾運輸場域實施相關鬆綁措主要有三部分。

一是，客運轉運站於19日開放飲食。

二是，海空運場站，國內場站19日也開放飲食；國際場站出境19日開放飲食；入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

三是，交通場站餐飲業者應確實依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理，旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內1.5公尺；室外1公尺)或有適當阻隔設施。

另外，王國材也宣布，11月8日起開放自由座，並於同日調回疫情前每週1016班，相關配套措施如下：

(一) 自由座一般為3節車廂(10-12節)，於通勤尖峰時段規劃提供4-8節自由座，並滾動檢討調整車廂數；(二) 除增加自由座車廂外，將視旅運需求臨時增開班次；另如有過度擁擠情形，將適時疏散或進行必要措施。