國內疫情持續趨緩，18日更是本土新增病例、境外移入病例及確診死亡病例「三零」，指揮中心也宣布高鐵將可開放自由座。交通部長王國材表示，高鐵自由座可以開放站票，但若自由座車廂太擠，尖峰時段會增加自由座車廂或班次。

王國材18日赴指揮中心說明疫情鬆綁的交通部分。他表示明天開始陸海空場站飲食有3項開放：首先是客運轉運站，包括國道跟市區公車客運，候車區可以開放飲食；其次是海空運場站方面，國內航空站、海港開放飲食，以及國際航空站、海港出境也開放飲食，也就是從大廳到管制區內都可以飲食，餐廳也開放內用，餐飲業要遵守防疫規定，民眾用餐時要維持社交距離；但國際航空站、海港入境部分，是整個指揮中心管制最嚴格的部分，因此還是分流管制，完全不開放飲食。

高鐵開放自由座部分，王國材說明，因為高鐵有29天可以預訂，因此10月自由座都訂完了，所以11月8日才開放自由座，當天會把目前每周899班次調回疫情前每周1016班，完全恢復正常。由於自由座是可以有站票的，民眾會擔心自由座車廂太擠，王國材表示現在自由座是第10到12車，若開放自由座後車廂太擠，高鐵會將通勤尖峰時段自由座車廂可增加4到8節自由座，還會視需求增加班次。