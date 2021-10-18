李亦捷（右）在《2049》對陳漢典說話咄咄逼人。（瀚草影視提供）

李亦捷在《2049》與老公感情失和。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》上週末在台視、myVideo首播，就放出震撼彈，陳漢典和老婆李亦捷感情失和後，反和借住家中的小姨子王真琳無話不談，這個情節對台劇觀眾都不陌生，有網友開玩笑說：「表妹永遠是敵人。」還對陳漢典喊話：「大愷（角色名），回不去了！」陳漢典笑言：「很榮幸被稱為『犀利人妻2049版』！但現實生活中和老婆表妹真的不要產生感情。」尤其劇中隱藏著科技設下的道德陷阱，讓他演完後感嘆：「要拿捏好尺度！」也預告下集有更勁爆情節。

劇中李亦捷飾演的蠻橫小嬌妻看似精明可愛，說話時卻總是咄咄逼人，網友直呼想賞她巴掌，李亦捷對此大笑回應：「可以理解！但不要真的在自己另一半咄咄逼人時賞下去就好。」希望大家透過劇情能更體會夫妻之間溝通的重要性。飾演老公的陳漢典疑似變心，和飾演李亦捷表妹的王真琳越走越近，被網友封為「犀利人妻2049版」，對此，李亦捷相當入戲，看完劇後氣噗噗表示：「太誇張了！完全無法相信跟接受。」

李亦捷看見劇中老公幾乎出軌的過程直呼不能接受，「如果現實中男友跟表妹搭上的話，真的直接幫我叫救護車！」她透露現實中也曾遇「劈腿男」，對方透過電話騙她是和好兄弟在家聊天，結果她竟直接撞見對方劈腿，「準備要回家的路上，遠遠看到一個男生長得很像我男友，但旁邊一個女生勾著他。」她原本不相信，走近後才確認是男友本人，對方竟然還面不改色問她要不要一起吃飯，「當下我笑笑的說不用，一走掉就開始暴哭，我差一點以爲自己在做夢，那天哭得超傷心，是永遠忘不掉的一段記憶！」

另外，李亦捷在《2049》使用的「讀心裝置」也引起觀眾討論，原本是老闆要求員工使用裝置讓開會更有效率，她靈機一動，用來理解老公想法、改善2人關係，還瘋狂「課金」增加讀心功能，卻因不自然的說話態度惹老公更生氣，引起觀眾對「讀心裝置」的討論，究竟未來科技是否能夠幫助人類了解彼此並且加強說話藝術，李亦捷以「使用者」的身份笑回：「它不是一個完全失敗的發明，但如果你跟曉攸（角色名）一樣使用技術不太好，就別害自己。」

陳漢典認為「讀心裝置」有它的優點，「確實可以省下很多溝通時間。」不過他擔心：「但也會少了人與人之間的溫度，我覺得人生就是要有各種情緒，有很多意想不到的情況發生，才能讓我們成長，人生比較豐富也更加深刻。」

《2049》影集描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演，從女性角度探討育兒、親情和婚姻等不同議題，劇情節奏緊湊，加上少見的科技題材，開播後立刻引起熱議，立即衝上myVideo戲劇排行榜第2名，一舉擊敗《斯卡羅》、《皎若雲間月》、韓劇曹汝貞、金志秀主演的《High Class》、金旻載及朴珪瑛主演的《達利和馬鈴薯湯》等人氣陸韓台劇，並有超過4萬位觀眾給予高度評價。該劇宣布由天后莫文蔚演唱主題曲〈完美不完美〉後，並邀請天后徐若瑄演唱插曲〈數星星的你〉替新劇造勢。