吳姍儒（Sandy）日前宣布結婚喜訊，將在明年1月29日嫁給交往5年的設計師男友，身為待嫁新娘的Sandy事後也大方分享與男友合照曬恩愛，男帥女美的組合相當登對，而吳姍儒近日則曬出男友視角的代言辣照，她美穿代言內衣、大尺度解放酥胸，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，不過也有人直呼：「憲哥在妳後面他很火」、「爸爸會生氣」。

照片中，吳姍儒身穿淡藍綠色洋裝，胸前深V設計露出鵝黃色蕾絲內衣，讓Sandy露出飽滿東西半球，而她左手牽著對方的手入鏡，男友視角的辣照讓網友流口水，下一組照片中，吳姍儒則以藍色短版針織衫，搭配深紫色蕾絲內衣，Sandy解放美胸和深邃事業線，大尺度辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

吳姍儒美穿代言內衣，宣傳產品的功能和效果。（圖／取材自吳姍儒Instagram）

吳姍儒善盡內衣代言人的責任，宣傳代言產品的各式功能和效果，吳姍儒還透露，很多客人是直接拿截圖去櫃上問貨，吳姍儒代言辣照吸引台日混血女星篠崎泫大讚「穿起來真的胸型很讚」，營養師高敏敏也留言：「好集中 好美呀」。

不少網友則把焦點放在吳姍儒的大尺度辣照，紛紛留言：「憲哥在妳後面他很火 但Sandy太辣了」、「這樣爸爸會生氣」、「第一次看你穿這麼性感，真的好敬業」、「集智慧與美貌一身的您 是如此的有料」。