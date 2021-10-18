2018年10月21日台鐵普悠瑪號發生18死重大事故，宜蘭地方法院今（18）日宣布判決結果，僅判司機尤振仲有罪，台鐵隨後表示「尊重司法判決結果，未來全面推動安全改革」。對此台鐵產業工會表示，組織不能卸責，不能讓基層員工感覺把結構性的問題都推給遇到出事的第一線。

此前宜蘭地檢署經調查，認定司機員尤振仲、台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽等3人涉有過失，依過失致死罪起訴。不過宜蘭地方法院今天宣判尤振仲處4年半徒刑，其餘2人無罪。

台鐵產工表示，普悠瑪事故即將滿3周年，每個人都該對自己做過的事情負責，但這個對象應該也包含了組織。對於今日判決結果，不僅會讓基層員工感覺把結構性的問題都推給遇到出事的第一線，弱勢的基層及旅客更加沒有保障，難怪有普悠瑪家屬今日受訪時指出：「台鐵一貫做法，都是推給司機基層擔罪。」

台鐵產工表示，制度問題不該單由第一線員工負責，但顯然司法無法課責組織，如果沒有徹底檢視這個真正的問題，如何讓民眾及員工信服？台鐵第一線同仁常常反映問題時得不到適時解決，出事了仍然是基層負責，這樣並不能解決問題。

台鐵產工表示，從台鐵局新聞稿中可知，事故後台鐵也做了非常多改善事項，這些調整不正說明了過去組織缺失？很遺憾反映缺失的基層，問題得不到解決，事故之後反而要擔責，更不用說現在改善機制中仍無基層參與制度改革。

台鐵產工說，事故發生後最重要的是查明真相，落實改革，尤其組織不能卸責，產工會持續監督揭弊，提出真正能預防事故發生解方，給國人及同仁平安的鐵路。