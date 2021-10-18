由知名獨立遊戲發行商Devolver Digital與開發團隊Nerial合作，銷量突破數百萬的人氣遊戲《王權（Reigns）》系列續作《王權：星途（Reigns:Beyond）》，今日在Apple Arcade上推出首個重大改版，其中包含超過200張全新的選擇卡、更多角色背景故事、加入星系的嶄新星球和舞台，並支援VR設備。

在《王權：星途》中，玩家們企圖成為跨星系首屈一指的獨立樂隊。為了達成這個目標，必須在不同的行星間來回走跳，演奏樂曲、招募樂手，搖滾整片宇宙。除了準備大放異彩以外，還必須平衡所有船上的資源，確保整趟旅途裡的所有成員各司其職，才能在「星」路上平安順遂。

在《王權：星途》中，玩家們企圖成為跨星系首屈一指的獨立樂隊。

嘗試進入宇宙元能之間吧！試試作為一個全宇宙最酷炫的獨立搖滾樂團會如何度過一天。

本次改版將有200張全新的選擇卡加入遊戲之中，使整個銀河冒險之旅有超過1600種分支，甚至有一些意想不到的可能性發生。除此以外，新增索薩（De Souza）和安東（Anton）糾結的背景故事，還有更多新角色將能夠加入這趟旅程；更新的星球也在銀河系各個角落出現，玩家們將能到這些新行星上登台表演。

改版後，《王權：星途》將支援使用VR頭盔，嘗試進入宇宙元能之間吧！試試作為一個全宇宙最酷炫的獨立搖滾樂團會如何度過一天。

《王權：星途》全新改版目前已在 Apple Arcade 上線，追隨 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Nerial (@nerial) 的 twitter 更可獲得最新的遊戲資訊，或可至《王權：王與后（Reigns: Kings & Queens）》和《王權：權力遊戲（Reigns: Game of Thrones）》等作品中探索完整的《王權》宇宙。