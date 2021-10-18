去年吳姓女子在汽車旅館勒斃6歲兒子、7歲女兒，新北地院斥責她有違天理、判處死刑，引發法界及部分藝人的網路論戰，台灣高等法院18日最後辯論程序，吳女坦承殺害小孩，但自誇是99分的媽媽，因壓力太大才犯案，庭末法官諭知11月11日宣判。

去年2月13日晚上6點多，30歲的單親吳女帶著年幼的子女離家，入住汽車旅館內後，用枕頭壓住子女的臉部及口鼻處，但因對方極力掙扎反抗她才罷手，2天後她外出到商店購得童軍繩1條後，返回汽車旅館內，繼續殺害親生子女。

吳女為了避免子女掙扎，她先將安眠藥搗碎後混入果凍內，讓子女食用後再令上床就寢，等到年幼子女熟睡後，她拿開童軍繩勒住女兒頸部，不顧其掙扎抗拒，甚至加重勒頸之力道，致其因鎮靜安眠藥作用中毒及頸部外壓迫而呼吸道阻塞及窒息死亡。

吳女確認幼女心跳停止後，繼而拿童軍繩勒住6歲兒子的頸部，過程中不顧其掙扎抗拒，甚至加重勒頸之力道，至兒子已無氣息後方始罷手，吳女確認子女都死亡後，傳LINE給前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」，再吃4顆安眠藥昏睡。

吳女的前夫、年幼子女的生父讀取訊息後，與吳女聯繫並趕至汽車旅館，經汽車旅館櫃臺人員開啟房門，前夫發覺子女已氣絕身亡，報警後將吳女送醫救治。