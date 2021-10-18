曾演過不少8點檔的女星李蕙瑛，2006年拍完《金色摩天輪》後，就淡出螢光幕，和美籍華人圈外人老公結婚，定居華盛頓，不過仍會透過社群網站分享生活點滴，52歲的她保養得宜，和過去幾乎沒太大差別。

李蕙瑛曾拍過《阿扁與阿珍》、《台灣阿誠》、《台灣霹靂火》和《金色摩天輪》等八點檔，不過2006年李蕙瑛和美籍華人尪結婚後，就飛往華盛頓定居，曾在2013年返台做人工受孕，隔年於美國產下一對雙胞胎兒子。

李蕙瑛52歲仍保養得宜。(圖／翻攝自李蕙瑛臉書)

如今52歲的李蕙瑛保養得宜不僅臉上看不出歲月痕跡，身材也依舊纖細，而她也很享受家庭生活，常可以看到她在臉書曬出天倫照，今(18日)也曬出3年前和孩子親手摘種的松樹，「剛剛整理花圃、除完草坪，勞動過後，身心特別舒坦，抬頭看著一排樹，一直綠綠的、靜靜地，後方有一些夕陽，覺得好美，人生也是這樣，簡單，好美」，生活雖樸實但也相當幸福。

日前龍劭華猝逝，李蕙瑛也在臉書發文哀悼，在人生的路上，謝謝有你這麼溫暖的 提攜與帶領。龍哥哥 無法回去送行，一路好走。」