致力推動科技教育的祥儀慈善文教基金會，18日在新竹縣教網中心捐贈55台最新的自走車教具─「CAGEBOT科技寶 MARS E1 戰神探險車」，縣長楊文科感謝祥儀基金會挹注教學資源，協助新竹縣國中小資訊科技教育往前邁開大步。

祥儀基金會創辦人蔡逢春，是五龍國小傑出校友，他去年捐贈自走車套件給新竹縣9所學校，18日再捐給11所國中小共55台最新研發的「戰神探險車」，內建智慧循跡、自動避障功能，可進階擴充AI辨識、顏色辨識、Wifi模組，適合初學者探索的實用輪型小車。

祥儀基金會創辦人蔡逢春（左三）捐贈最新的自走車教具「戰神探險車」，向縣長楊文科（左二）解說自駕車立體賽道。（羅浚濱攝）

楊文科表示，新竹縣為科技重鎮，資訊科技教育更為重點發展的面向，感謝祥儀基金會提供教材資源，讓學生在實體教具操作過程中，學習解決問題及「做」、「用」、「想」的能力，培育更多創意人才。

蔡逢春向縣長楊文科等來賓解說自駕車立體賽道，中山國小學生則自組自走車，在現場操作示範，解說程式編寫和問題解決的歷程。會場展示祥儀「機器人移動教室」胖卡車，車內設置由科技寶組成的多種類型機器人，能隨著音樂跳舞。

蔡逢春指出，2018年在桃圈巨蛋舉辦「TIRT國際新創機器人節」，首度集結陸、海、空、創客四大機器人領域，邀請國際選手同台交流及較勁，打造目前全亞洲最大機器人競賽活動平台，今年也邀新竹縣師生們來共襄盛舉。

教育處長楊郡慈表示，去年受贈學校配合參與師資培訓，運用套件在校內推展運算思維及機電整合等科技教育，在2020年TIRT競賽獲得佳績，今年期能持續推展，更上層樓！

。