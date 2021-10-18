永豐銀行支持新南向政策、力挺中小企業和再生能源產業及熱心參與青年世代養成，獲金管會四大獎項表揚。永豐銀行表示，10月獲頒「新南向政策目標國家授信」優等、「中小企業放款」甲等、以及「新創重點產業放款」再生能源產業特別獎；同時，永豐銀行積極舉辦活動，協助民眾建立正確消費金融與理財理債觀念，獲表揚為熱心參與「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」金融機構；未來將持續透過金融力量支持政策，促進經濟與產業蓬勃發展。

基於雙向互惠及多元發展原則，政府擬定新南向政策為國家策略性計畫；永豐銀行指出，旗下積極提供當地企業及台商投資或拓展業務所需資金，授信放款餘額成長率達28％，獲頒「新南向政策目標國家授信績優銀行」優等；同時，永豐銀行協助台灣中小企業攜手度過疫情艱辛時刻，對中小企業放款餘額成長率達18％，獲「中小企業放款績優銀行」甲等肯定。

同時，永豐銀行深耕綠色金融服務，積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，包括屋頂型、地面型及水上型，並持續擴大規模和開發更多可能，去（2020）年度全體本國銀行對再生能源產業放款月平均餘額，永豐銀行占比逾3成高居首位，獲頒「新創重點產業放款績優銀行」再生能源產業特別獎。

為實現普惠金融目標，永豐銀行表示，為傳遞良好理財理債觀念，總計去年度共參與27場金融知識宣導活動，獲表揚為熱心參與「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」金融機構。永豐銀行9月亦宣布攜手台北市政府教育局及燃點公民平台，以實際行動支持台北市「110年度高中財經素養課程」，期許拓展年輕學子的理財觀念與財經視野，提升國家未來主人翁競爭力。