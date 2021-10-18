永豐投信旗下ESG ETF人氣王，10月初公布除息後，率先啟動第四季ETF除息交易熱潮。永豐投信18日指出，永豐台灣ESG ETF(00888)於19日將進行首次季配除息，每單位除息0.432元，10月總共有5檔台股ETF上演除息秀，永豐投信提醒，近期台股波動大，股價一度下跌至下半年低點後，隨後由半導體等科技龍頭股帶領大盤反攻走勢，這波除息潮可望由偏重科技股、季配息型ETF，搶先展開填息行情。

過去一個月，受惠存股投資人搶先布局季配息產品，根據集保中心統計，永豐台灣ESG ETF(00888)投資人數在短短一個月增加超過1萬名投資人，總投資人數已逼近7萬人，較9月初大幅成長25％。

目前台股ETF配息共有三種配息頻率：年配息、半年配息與季配息等，根據CMoney資料庫統計，下半年除息台股ETF最近一次除息後的填息表現看來，年配息型平均填息天數16.37天，半年配息型平均填息天數11.67天，季配息基金平均填息天數則僅8天，季配息型ETF填息時間最快；若以ETF類型觀察，則以大型權值、科技型等ETF，在除息後更快取得填息優勢。

儘管海外金融環境仍受QE退場疑慮與中國能耗雙控政策等干擾，永豐投信指出，台灣疫苗覆蓋率持續提升，本土疫情獲得有效控制，五倍券上路後，整體消費力、景氣復甦獲提振，加上台積電法說會後看法正向等，有利於盤整已近一季的台股指數續攻向上。

台股ESG ETF熱門選擇永豐台灣ESG ETF(00888)，受惠ESG主題加上季配息機制，因而受存股族與收息族青睞，永豐投信建議，這波除息過後，長線存股投資者，建議把握股價波段低檔，持續建立長期存股領息部位。