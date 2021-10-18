持續加碼！凱美9月增持金山電463張 15:022021/10/18 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據最近統計資料，凱美（2375）對金山電（8042）持股繼續拉升，9月再增持金山電463張，以金山電18日收盤價45.9元換算，市值約2125萬元，而凱美累計持有金山電的張數亦攀升至22558張，持股比率約18％，穩居第一大股東。 不過凱美在金山電董事會未取得實質控制權，因此即使未來持股比率持續攀升，仍不會納入合併報表。 陸Q3經濟成長率破「五」！一次看完總體經濟最新數據 《鋼鐵股》看好大成鋼 大國鋼加碼10萬張股票 #凱美 #金山電 #增持 #攀升 #持股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資上周買超新光金6萬張最多 賣超聯電逾11萬張居冠 13:042021/10/18 財經 《電子零件》美而快擬私募現增 12月3日臨股會討論 08:542021/10/18 財經 勤凱 Q4彈性調整產能 04:102021/10/18 證券．權證 三福化、永光 營運再添動能 04:102021/10/18 證券．權證 《產業分析》5G資費恐鬆動 電信業承受不起咖啡香 12:182021/10/18 財經 評價誘人體質穩健 特別股後市可期 11:572021/10/18 財經 群益證券本周看好電動車等六類股 09:322021/10/18 財經 櫃買二大指數 成分股調整 04:102021/10/18 證券．權證 五倍券發威 南台灣飯店業樂 04:102021/10/18 產業．科技 搶電動巴士商機 大廠忙擴產 04:102021/10/18 產業．科技 《盤中解析》權王熄火、航運續弱 翻黑回防16750 12:012021/10/18 財經 財經熱門新聞 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 美艦闖中俄軍演海域 對峙僅隔60公尺 - 產業財經 - 旺報 貨櫃三雄狂殺該逃？ 謝金河：換船票可能更吃香 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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