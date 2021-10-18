根據最近統計資料，凱美（2375）對金山電（8042）持股繼續拉升，9月再增持金山電463張，以金山電18日收盤價45.9元換算，市值約2125萬元，而凱美累計持有金山電的張數亦攀升至22558張，持股比率約18％，穩居第一大股東。

不過凱美在金山電董事會未取得實質控制權，因此即使未來持股比率持續攀升，仍不會納入合併報表。