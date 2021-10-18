日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王將在本月26日與大學同學小室圭登記結婚，小室圭今天拜訪秋篠宮夫妻，問候準岳父與岳母；這也是小室赴美深造3年後，首度與真子見面。

日本放送協會（NHK）報導，小室今天上午從橫濱的住家出發，搭車前往秋篠宮一家居住的東京赤坂御用地拜訪。他身穿西裝，上個月從美國回到日本時的長髮也已剪短。

小室於2018年8月赴美攻讀法律，今年9月27日時隔3年多回到日本後進行14天防疫隔離；他今天拜訪秋篠宮夫妻進行婚前問候，也是小室與真子3年來首度會面。

真子與小室圭在4年前的2017年宣布訂婚，但之後傳出小室的母親與人有財務糾紛，導致婚期一延再延，今年10月1日宣布將在26日登記結婚，不舉行婚禮等任何結婚相關儀式；真子原本因結婚脫離皇籍所能領取的一筆補助金（一時金），真子也予以婉拒不領。

主管皇室事務的宮內廳日前公布，真子因婚事爭議長期受到批評，被診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD）。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1101018