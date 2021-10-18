「金馬電影大師課」邁入第4年，再次為台灣電影人帶來夢幻師資，李安導演將三度領軍並親自帶領導演工作坊，找來炙手可熱之業界翹楚擔任講師，盼為華語電影注入嶄新能量，一系列精采課程，以經典之作切入，深度剖析創作歷程並傳授實務經驗，並引入好萊塢最新經驗，請來一線業界精英視訊開講。專業創作領域外，課程亦涵蓋製片及發行，邀請重磅講師全面呈現歐洲電影的製作發行模式。

《教父》傳奇名導法蘭西斯柯波拉將以視訊對話，大方分享創作路上的顛簸困境，以及決定重新剪輯經典作《小教父》的箇中堅持。李安導演則將首度操刀小班制導演工作坊，與學員零距離探究身為導演的永恆功課，與李安同樣採實體開課的金馬影后李心潔，預計總結20年來的表演經驗，全面分享從閱讀劇本、拍攝到殺青後，演員所面對的各式挑戰。

威塔數位視效總監大衛康利、視效指導蓋威廉斯，經手《復仇者聯盟》等無數好萊塢鉅片，將解析最新視覺特效技術，及疫情下加速升級的產業前景。好萊塢口條教練先驅提姆莫尼克，長期與馬丁史柯西斯、昆丁塔倫提諾等名導合作，更是凱特布蘭琪、李奧納多等影帝影后指定教練，將傳授獨門聲音表演訓練法，讓角色一開口瞬間立體。好萊塢火紅新興專業「親密協調」，則邀來開創者伊塔歐布萊恩，細述如何為親密戲打造全然信任的拍攝現場，讓演員自在演出。

《法蘭西特派週報》也派出威斯安德森御用團隊開課。為其所有劇情長片掌鏡的羅伯尤曼，將暢談如何以靈活攝影創造獨特美學。以《發條橘子》一鳴驚人的造型設計師米蓮娜卡諾奈洛曾4度榮獲奧斯卡，將揭開如何嫻熟各式風格，巧手造就經典角色造型。平面設計師安妮艾特金斯將吐露過去佈下的精巧細節，如何不著痕跡推動劇情，掀起電影業對平面設計的高度矚目。道具模型製作指導西蒙懷瑟，將闡述微縮模型製作訣竅，及這門古老技藝再度興起的迷人魅力。

延續去年肯洛區導演的大師課，今年邀請到與他長年合作的監製麗貝卡歐布萊恩，談論如何擬定籌資策略，面對國際合製繁複的溝通角力；而另位風格迥異的監製安德魯麥唐納，將以《猜火車》、《人造意識》等名作為例，分享如何洞燭機先、無懼碰觸爭議題材。涵括製作、發行、映演的歐洲藝術電影龍頭mk2執行長納塔奈爾卡米茲，則將縱談歐洲影壇最前線趨勢，在疫情與串流雙重衝擊下，如何創新局、化危機為轉機。

「金馬電影大師課」系列課程將於11月21日至26日期間，在臺北文創大樓文創會所舉行，歡迎電影工作者、影視產業從業人員、影視科系師生報名參加，10月27日下午1點起將於官網活動頁面陸續開放報名，更多課程消息將於金馬官網、臉書粉絲頁及IG陸續公佈。