百萬YouTuber小玉以AI技術DeepFake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、議員黃捷、立委高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上，並從中販售得利，刑事局正式接獲報案展開調查。針對此事件，高嘉瑜今(18日)下午在臉書指出，這樣的行為早已對女性的名譽造成不可抹滅的侵害，且無論如何，沒有人能接受未經自己同意的換臉影片在網路上流傳！

高嘉瑜今下午在臉書指出，這些在網路上未經同意而被換臉、製成色情片的受害者將近百人，規模驚人，了知名網紅、藝人明星，也不乏女性政治人物，這樣的行為早已對女性的名譽造成不可抹滅的侵害。她認為，不管是不是真的，更何況會有很多人認為是真的，這是最可怕的地方。無論如何，沒有人能接受未經自己同意的換臉影片在網路上流傳。

但高嘉瑜也說，關於未經本人同意而發布的「AI換臉」影片，其實就是一種變向散播假訊息的行為，但綜觀我國現行針對假訊息管制的法規中，卻僅針對災害、食品、傳染病等假訊息才有做特別規範，對於「AI換臉」造假的影片目前仍無法可管；至於國際間就濫用AI技術換臉的管控，多著眼於「AI技術倫理」的確立以及將其列為「假訊息」予以管制。

因此，高嘉瑜說，未來也將參考國際作法，致力於推動我國「AI換臉」管制的相關法令，像是建立獨立的網路影像真實性查核單位、將「AI換臉」的濫用視為獨立犯罪行為，並明文規範其刑事、民事與行政責任等等。