【愛傳媒特約記者吳思賢報導】為什麼高雄大寮後庄朱伯公祠的朱伯公是盜俠？美濃天后宮是失落的媽祖？鼓山山海宮為什麼是狀元柴？鳳山百姓公福德祠與小貓的崛起有什麼關聯呢？

文史工作者劉自仁出版新書《亂世中的人神傳說──奇廟高雄故事》，試圖從傳說與歷史根據為高雄許多廟宇的「身世」找到正確解答。公共電視旗艦大戲《斯卡羅》的原著《傀儡花》作者陳耀昌教授，也特地親自來高雄對新書表達祝賀。

陳耀昌教授致詞時表示，以前要講求科學破除迷信，但現在我們要從迷信中找出科學的證據，所以探討這些信仰傳說不能再等閒視之，小廟裏有大歷史，要以更宏觀的視野看待。陳耀昌教授來到高雄，也跟作者劉自仁一起走訪了許多具有歷史故事的高雄古廟。

《亂世中的人神傳說──奇廟高雄故事》新書發表會10月17日下午在金石堂高雄大立店舉行。這本書是高雄市歷史博物館補助出版的系列叢書之一，綜規管理部主任莊書豪致詞指出，高雄歷史博物館一直在推廣在地的歷史文化，長期舉辦「高雄小故事」和「寫高雄出版計劃」，這本《亂世中的人神傳說》獲得第三屆寫高雄采風類出版獎助，也歡迎大家以後能共同參與。

本書作者劉自仁是土生土長的高雄人，親至高雄地區的廟宇實地拍攝記錄，並訪談廟方或當地耆老，再以短篇小說方式撰寫的全新創作，將高雄各地頗具特色的「奇廟」故事彙集成書。

臺灣的民間信仰，豐富而多元，除了早年先民渡海來臺時隨身攜行的原鄉神明香火在各地落地生根、開枝散葉外，不少是亂世中為了保家衛民所犧牲，或因官逼民反等種種抗爭，成為明知不可為而義所當為的俠者、英雄，最後慷慨赴義，身後受到百姓景仰而被立祠祭祀。

劉自仁表示，這些故事不能概括整個高雄境內所有廟宇的傳奇，但希望能藉此拋磚引玉，期許未來有更多同好能繼續為這塊土地的歷史執筆記錄。

為本書寫序的台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作家賴祥蔚指出，台灣的廟宇有很多歷史淵源，但是常常在歷史變遷中隨著口語相傳而失去原貌，本書作者劉自仁能夠從各種傳說中透過歷史考證，還原真相，非常可貴。

本書26篇高雄在地廟宇故事，用字淺顯，易讀易懂，適合老少閱讀。看故事亦同步複習百年來的高雄歷史，一舉兩得。篇末附有廟宇、宗祠地址，讀完可以立即出發拜訪。