【愛傳媒Jack Dai專欄】懷抱理論的人有兩種，他們都不斷往前跑。

第一種跑啊跑，會跑成一個圓，不管圓外的世界，只要理論能邏輯自洽，圓裡的世界越來越平滑、越來越少雜音就好。

第二種跑啊跑，會跑出一條路，通往未知且複雜的世界，不斷驗證及修正理論，好讓自己能走到理想中的世界。

兩種有著不同際遇的理論，多半有同一個祖先，只是在抱著自己的人的基因與際遇的差異下，長成了不同面貌的子孫：圓裡的子孫和路上的子孫。

而理論是無辜的，他們在成為理論、被交付到人們手中時，就已身不由己：被關起來，或是被放到這個世界。

理論總是身不由己，懷抱理論的人可能也是：圓裡的人希望自己的圓是全世界，這是人天然的渴望；路上的人也希望自己的圓可以解決全世界的難題，這也是人的天然傾向。

兩者顯著的差異是：他們跑出的世界，大小與複雜度大不同。身不由己的有感，為理論詠嘆。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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