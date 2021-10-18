【愛傳媒陳麗玲專欄】你跟民進黨講「居住正義」，不如講「轉型正義」！

屏東挖眼、桃園砂石場奪命、高雄城中城大火，罷免陳柏維，這一個月發生，四件看似不相關的事，卻凸顯出執政黨的行政怠惰及無能，與綠營執政的核心就是奪得政權吃乾抹淨，但不對下場負責。

都是綠營執政縣市，這些社會安全問題也都一再發生，但是民進黨只顧著搞促轉、收黨產、拆銅像、喊正名，卻連最基本的民生問題都不解決？因為這些是麻煩事，這些會牽扯上糾結的利害關係，做這些不能凸顯民進黨勇敢對抗中國的本質！

於是，好官自我為之，只要負責開單，有去巡查，至於問題是否真正解決，那不關我的事!因循苟且的結果是百姓遭殃，尤其這次高雄城中城枉死46人，都是社會下層，只能租一個月4千元的房子，勉強在城市邊緣求生，當台灣酸民笑大陸的蝸居，卻不曾看到自己也有同樣的窘境，房價越炒越高，什麼都漲，只有薪水不漲，最近雖然調薪，但是物價一定高過調薪幅度，年輕人買房無望，只能省吃儉用，租最便宜的房子，期望在微薄的薪水中攢下一點錢付頭期款。

在民進黨執政下，講「居住正義」，不如講「轉型正義」，城中城這把大火，應該要讓所有支持民進黨的年輕人看清楚一個事實，那就是你心目中會為你處處設想的執政黨，只要你手中的選票，至於你的生計，如同蔡英文所說的「去跟你的老闆講」！

至於陳柏惟，從他在立法院所有的質詢，完全跟民生無關，就是仇中、抗中，故意用閩南語（他說是台語）質詢，故意問一些毫無邏輯，但是可以引起年輕人仇視大陸、畏懼中共的言論，而民進黨上下居然沆瀣一氣，邱議瑩第一時間發臉書支持，不慰問高雄災民，還扯是小編排程排錯等，從這些小事就可以見大，民進黨根本不管人民死活，只管陳柏維是否被罷免。

讓人民過上安心的日子，是一個政府必須要做的事，我不求過好日子，只想要在家能平安，出門不被挖眼，不被活埋，如此而已！

作者為律師

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