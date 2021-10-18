由於大陸能耗雙控的政策影響，越來越多台商面臨產線停工的困境，對未來調整供應鏈增添許多挑戰。資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，過去台商以為境內關聯交易不會有什麼稅務風險，但受到這波供應鏈調整的影響，境內關聯方的轉單、資金使用或人員調派有所改變時，境內關聯交易仍有一定的風險。

徐丞毅舉例，假設有一家公司適用企業所得稅優惠，例如享有高新技術企業或前海、橫琴或海南的經濟特區，以及西部大開發15％的優惠稅率等，另一家則按25％的名目稅率納稅，則境內關聯交易仍可能會出現風險。

徐丞毅說，由於大陸增值稅大多是按月繳納，企業所得稅多是按季繳納。按大陸稅法規定，增值稅與企業所得稅納稅義務發生時點為貨物出貨當天，因此若有前述情況，則可能面臨未來收入調整或補更正申報稅款。

對擅長進出口賺取外匯的台商來說，境內關聯交易是較容易疏忽的環節。徐丞毅建議，應重新審視境內關聯企業的價值鏈分布情況、適度準備對應轉單契約和適當佐證文件、把握增值稅和企業所得稅納稅義務發生時點、年底匯算清繳時如實申報關聯交易情況，降低大陸稅務機關透過大數據查核的稅務風險。