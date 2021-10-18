柯文哲最新說明

國內疫情趨緩，指揮中心宣布二級警戒延長至11月1日，但鬆綁戶外運動口罩限制，在室內外拍照若為特定對象，也能脫下口罩。被問及是否有望離一級更近了？陳時中今(18日)鬆口表示「可以這樣講」。指揮中心今也公布本土、境外都零確診，也無新增死亡個案。關於台北市最新疫情現況，市長柯文哲就疫情發展，防疫規定鬆綁，與第12輪疫苗預約及接種相關事項做出相關說明。

被問及基隆市長林右昌拋出基隆也應整併升格，主張成立「北海市」或「大台北市」；且不忘向台北市長柯文哲喊話，，如果柯有意願，也可以選新的「大台北市」市長。柯文哲說，台灣的國土規劃甚至行政區重劃這是對的，不過過去已經搞出六都，台灣需要嗎？這顯然是因人設事，台灣國土規劃需要長遠規劃，千萬不要選舉到了搞縣市合併、升格，在已經不大健康的六都架構上加上第七都，這個不可取。

柯文哲今指出，台灣今天三加零，目前整個國內疫情趨緩，但過去國際出現三波疫情，分別為秋冬季、印度大流行、Delta病毒，全球Delta傳染力強，但先進國家都有打疫苗，結論是即使有Delta存在，目前兩劑疫苗還是相當有效阻擋。

柯文哲提到，打疫苗問題就要抱怨，過去一段時間，7/16開始唐鳳預約系統上線，打疫苗收歸中央，一到九期每次北市開的量，不曉得中央分配的量只有8成，後來中央名額灌下來，有些跑到新北，現在面臨問題就是第12期，北市開出21萬量能，但中央卻叫41萬人來預約，所以這一定會出問題，結果到了第二階段我們注射量能提高到26萬人，結果他找18萬人來登記，不曉得發生什麼事情，還有過去疫苗政策完全沒有規劃，常常一下子打、一下子又沒有，疫苗發下來我們認真打，擴張醫療量能，疫苗又不下來，一下子多一下子少造成很大困擾，這次第12期就是最典型例子。

有望降到一級？柯文哲說，台灣降級從過去這幾個月中，看日本四次發布緊急命令，我們降級是連續性微解封，這政策是對的，表面是二級，但現在口罩政策，表示二級也不是二級，贊成維持現在政策「連續性微解封」。

開放混打疫苗部分，柯文哲說，是要講清楚，因為讓老百姓預期開放混打，但一開始讓民眾有不同喜好，我直接告訴你，AZ來打得百分比會下降，中央要買什麼疫苗想好就好，我沒什麼意見。