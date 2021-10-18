台中市潭子區46歲李姓婦人很熱血，日前她跟兒子丈夫到北區一中商圈逛街，獨自到附近捐血車捐完血後離開，不料途中李婦卻身體不適險些暈倒，一旁丈夫與兒子很慌亂，情急下就近到育才派出所求救，員警打119，並建議李婦先補充糖果恢復血糖值，10分鐘內將婦人送到醫院觀察，所幸無大礙。

警方指出，1名男子衝進派出所，向值班台員警說，他的妻子快昏倒了，戴姓員警聞訊連走帶跑趕赴現場，協助攙扶婦人至路邊休息，見婦人面無血色樣，猜測是因血糖過低導致，立即請婦人兒子到超商買了糖果給予服用，並請救護車協助送醫。

李婦丈夫表示，妻子平日身體狀況不錯，有捐血習慣，第一次看她捐完血後產生身體不適，臉色慘白，他和兒子都嚇壞，頓時腦筋一片空白，見派出所的盾形「警察服務識別標誌」像看到救星，趕緊請警方協助。

果然李婦在吃下1顆「救命丹」糖果，症狀緩解，戴姓員警表示，自己因血糖太低有暈倒的經驗，隨後119消防救護人員將婦人送往醫院觀察，頻頻致謝。

台中市警第二分局長陳家銘指出，捐血前應先評估個人身體狀況，尤其時序已進入秋冬交替期，早晚溫差變化大，民眾要隨時注意家中成員身體狀況；若身體不適需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可撥打119由救護人員送醫，警方將派員協助。