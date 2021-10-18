斥資1.1億元打造的公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》17日於公視台語台首播，收視開紅盤達1.15，創下公視台語台開台兩年最高收視，更登Google熱搜，PTT 台劇版Live文在開播27分鐘就被推爆，身兼總製作人的唐美雲樂喊：「感謝觀眾支持！」她向來給人正派形象，卻在新劇演出唯利是圖的客棧老闆萬千帆，將現代經營理念帶到冥界，新官上任三把火，惹得客棧員工蔡振南、方馨、方宥心、張書宇、許富凱集體在「靠北老闆」模樣，觀眾看得在電視機前捧腹大笑。

該劇由總製作唐美雲領軍，吳念真擔任藝術指導，並邀請柯一正、吳定謙、李中等人擔任導演，打造出前所未見，帶一點奇幻、未來感的歌舞情境喜劇。再加上客棧演出成員各個角色消極的、談戀愛的、輕浮的、嚴肅等鮮明個性，是吸引觀眾收看主因。

方馨飾演廚娘。（公視台語台提供）

唐美雲（中）在《孟婆客棧》飾演唯利是圖的老闆，讓客棧成員都好緊張。（公視台語台提供）

唐美雲向來給人印象正派，這次演出勢利眼的客棧老闆，她笑喊：「希望演出有別於以往的演出，這是全新的戲路，剛開始還詢問導演，真的要這樣演嗎？」她感謝導演願意給予她挑戰一個全新的唐美雲，打趣說自己沒有劇中角色那麼聰明的頭腦，感嘆：「如果有這經商頭腦一切就會更順利！」唐美雲也收到許多海外觀眾熱烈期盼想看《孟婆客棧》，對此，她說：「正在努力洽談版權，可以讓海外的觀眾收看，把最具台灣精神的傳統戲曲特色，讓更多人認識台灣人的文化。」

蔡振南飾演客棧老員工，他透露播出完隔天接到許多朋友來電：「非常好看！」讓他感到非常欣慰。方馨飾演客棧廚娘，打趣說：「平常不會做的事情，可以在戲裡呈現。」她透露看完首播內心激動，看見自己出現唱歌橋段會小小的害羞，老公也陪伴一起看，好友陳美鳳誇《孟婆客棧》超讚的，陳仙梅也誇她古裝扮相美、謝承均直喊給該劇五顆星好評。她在首播直播時許諾若收視好要分享泳裝照，笑言現在要賣個關子，「如果下星期超越上周的收視率，再來PO文答謝觀眾。』

方宥心則想要抱抱辛苦的唐美雲，許富凱在錄影空檔直播，笑喊自己明明看到可愛好笑的情節，眼睛卻熱熱的，想起拍攝半年的革命情感，也懷念起留著長髮戴著頭套的自己，聽聞收視佳績，他直呼：「我相信這是給美雲姐與我們所有孟婆客棧團隊最好的鼓勵跟支持，也讓更多年輕人更了解傳統戲曲歌仔戲，原來也是這麼可愛、這麼有趣、這麼好玩、這麼美麗。」飾演保鑣的張書宇劇中台詞，每句都不超過五個字，堪稱「孟婆客棧」裡的省話一哥，帥氣與冷酷模樣讓觀眾印象深刻。

2021年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同步上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。