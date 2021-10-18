開發金(2883)子公司中華開發資本表示，旗下生醫基金投資的行動基因（ACT Genomics）近日宣布與歐洲最大CRO實驗室之一的Cerba Research合資成立亞洲區跨國實驗室，顯示亞洲生技及管理團隊技術深受國際肯定，團隊有能力成功與國際接軌。

開發生醫團隊積極建構生醫產業投資鏈，以提供「跨國、跨業」服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台為重點項目，將持續導引資金進入國內外具有國際發展潛力的生醫公司，扮演更關鍵角色。

開發生醫團隊表示，美國總統歐巴馬2015年國情咨文演講時曾提出「精準醫學計畫」，藉由檢測病患基因後精準對症下藥。2014年甫創立的行動基因在台灣紮根成長，經多年努力發展成為亞洲最佳癌症基因驗測公司之一，業務遍及台灣、香港、日本、東南亞及英國。

開發生醫基金看好精準醫療未來性，自2016年投資行動基因，主因該公司以基因定序與資料分析為核心，提供癌症精準醫療檢測服務，協助進行癌症預防、診斷、治療及監控，此次與Cerba Research合資成立亞洲區跨國實驗室，更進一步邁向全球化及國際化。

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝指出，生醫基金的投資策略著重於具高技術門檻、產業發展趨勢性，希望扶持台灣生技產業。而積極建構生醫產業投資鏈，重點則是串接台灣生醫產業、推向國際市場。

何俊輝表示，旗下目前有1檔人民幣及2檔新台幣生醫基金，管理規模已近100億元。投資生醫公司已近30家，其中半數擔任董監事，涵蓋範圍包括委託開發生產（CDMO）、新藥開發、先進的基因檢測、基因療法、次世代細胞治療，未來將進一步鎖定健康精準治療。