26歲百萬YouTuber小玉利用AI技術DeepFake軟體，將多位網紅及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在A片女優身上，並從中販售得利，全案已依法送辦。對此，黃捷也發聲表示，自己的臉遭變態網紅小玉偷了做A片，她除要求警方嚴加查辦外，也一定會提告，為所有受害女性討回公道。

對於遭網紅小玉偷臉做A片，黃捷今（18日）在臉書發文表示，先前，自己接受某媒體專訪，發現有人用DeepFake技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，不法所得至少500萬元以上，經警政署刑事警察局的佈線追查，終於找到幕後首腦居然是百萬訂閱的Youtuber小玉（朱玉宸），她除了要求警政單位嚴加查辦外，也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。

黃捷藉此呼籲，無論是和自己一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓她陪著妳勇敢，一起把狼抓出來。她痛批，「這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰」！

據警方調查，去年7月起，有多位網紅性愛影片在網路上流傳，經查並非是本人拍攝，而是朱等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，朱不法獲利上千萬，全案已依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪移送新北地檢署偵辦。