英國30歲女歌手Rita Ora（瑞塔・歐拉）不僅擁有天籟歌喉，外型精緻性感，加上穿衣風格大膽前衛，吸引不少死忠粉絲，她也時常在IG上分享好身材，日前她曬出上空曬日光浴的辣照，巧妙用一雙長腿和手臂遮住雙峰，卻仍擋不住渾圓輪廓，讓粉絲陷入暴動。

瑞塔歐拉近幾年的單曲都有亮眼成績，曾以《R.I.P.》、《I Will Never Let You Down》等單曲拿下音樂排行榜冠軍，2013年更開始跨足好萊塢，演出《玩命關頭6》、《格雷的五十道陰影》等電影，形象性感的她每次出席各大典禮，一身火辣造型總是令人驚豔。

瑞塔歐拉日前在IG曬出美照，只見她在自家庭院悠閒的曬日光浴，還脫去了上身衣著，只穿著超貼身的白色絲襪坐在板凳上，露出胸下一排刺青，手掌和大腿正好遮住了傲人上圍，只露出若隱若現的東西半球線條，陽光灑在她的身上，她也對著鏡頭開懷大笑，畫面十分燦爛美好。

瑞塔歐拉也在內文說道：「追逐陽光。」充滿正能量氣息，貼文一出，立刻引來將近50人按讚，不少網友都大讚，「真可愛」、「好陽光」、「太棒了」、「這是我所見過最愛的笑容」、「女王Rita」、「太太太太美了」、「美麗動人的皇后」、「我愛妳」，然而也有網友提醒，「妳不要這樣坐太久，會有背脊痛。」