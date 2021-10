英國30歲女歌手Rita Ora(瑞塔・歐拉)不僅擁有天籟歌喉,外型精緻性感,加上穿衣風格大膽前衛,吸引不少死忠粉絲,她也時常在IG上分享好身材,日前她曬出上空曬日光浴的辣照,巧妙用一雙長腿和手臂遮住雙峰,卻仍擋不住渾圓輪廓,讓粉絲陷入暴動。

瑞塔歐拉近幾年的單曲都有亮眼成績,曾以《R.I.P.》、《I Will Never Let You Down》等單曲拿下音樂排行榜冠軍,2013年更開始跨足好萊塢,演出《玩命關頭6》、《格雷的五十道陰影》等電影,形象性感的她每次出席各大典禮,一身火辣造型總是令人驚豔。

瑞塔歐拉日前在IG曬出美照,只見她在自家庭院悠閒的曬日光浴,還脫去了上身衣著,只穿著超貼身的白色絲襪坐在板凳上,露出胸下一排刺青,手掌和大腿正好遮住了傲人上圍,只露出若隱若現的東西半球線條,陽光灑在她的身上,她也對著鏡頭開懷大笑,畫面十分燦爛美好。

瑞塔歐拉也在內文說道:「追逐陽光。」充滿正能量氣息,貼文一出,立刻引來將近50人按讚,不少網友都大讚,「真可愛」、「好陽光」、「太棒了」、「這是我所見過最愛的笑容」、「女王Rita」、「太太太太美了」、「美麗動人的皇后」、「我愛妳」,然而也有網友提醒,「妳不要這樣坐太久,會有背脊痛。」