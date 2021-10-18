外資連3日買超，台股集中市場今日開盤延續上周五多頭氣勢，由台積電(2330)領軍開高，惟航運族群受SCFI運價指數下挫衝擊，由貨櫃三雄帶頭下殺，為多頭上行設下一大路障，盤中大陸公布Q3 GDP成長率跌破5%，拖累亞股、美股期指走跌，大盤空頭也趁勢坐大，雖有比特幣概念族群及金融、塑化等類股奮力抗空，但仍檔不住空頭氣焰，大盤一度退出16700關，臨收賣單調節台積電、買單拉抬貨櫃三雄，多空再掀激戰，大盤最終收低75.73點、為16705.46點，成交值縮減至2693.8億元。

籌碼面，今日外資連續第三日買超、但買超金額大減至32.8185億元，投信賣超6.3463億元，自營商買超2.5447億元，三大法人買超29.01億元。技術面，5日均線16536.95點、10日均線16530.13點、20日均線16798.87點，5日RSI為56.70、10日RSI為48.42，9日K值為61.39、9日D值為45.50，20日乖離率為-0.56。

盤面上，全球再掀「挖礦狂潮」，比特幣衝6.2萬美元、逼近歷史新高，激勵台股板卡族群華擎(3515)、青雲(5386)攻頂收漲停，撼訊(6150)、麗臺(2465)也大漲約9.5%。塑化Q4迎傳統旺季，近期包括PVC、EVA、PE報價均衝上新高，今日三晃(1721)、中華化(1727)、東聯(1710)、元禎(1725)、中纖(1718)等攜手亮紅燈，表現精彩，此外，中石化(1314)收高4.56%、亞聚(1308)收高3.21%、台聚(1304)收高2.58%。BCI指數續挫，上周五跌8.21%、累計上周跌23.2%，重挫航海王士氣，長榮(2603)盤中更跌破90關，裕民(2606)、陽明(2609)、中航(2612)、台驊投控(2636)、萬海(2615)、新興(2605)等全數跌逾5%，盤面倚靠航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)及高鐵(2633)等少數個股撐場，所幸尾盤買單拉抬貨櫃三雄，長榮收92.4元、跌幅1.6%，陽明收89元、跌幅3.58%，萬海收160元、跌幅0.62%，航運類指跌幅也大舉縮減至1.56%。鴻海(2317)科技日今日登場，10:18公布三新款電動車，熱鬧為郭董慶生，惟多頭不賞臉，股價翻黑摔落季線，終場收低在107.5元，而搭檔裕隆(2201)也翻紅未果，收低4.75%。

分析師指出，先前台股無量下殺，在初期反彈過程中，量能尚未放大是正常情況，惟指數若要進一步搶灘月線關卡，仍須補量上攻方可有效站穩，即要有買盤持續外擴，以支撐大盤表現，若只靠台積電獨挑大樑，恐難以延續彈勢。分析師表示，在台積電法說釋疑下，市場對半導體產業擔憂暫時解除，預期已經通過第一關的利空考驗，接下來要關注上市櫃第三季獲利表現、美超級財報周，還有通膨、縮表等議題後續。