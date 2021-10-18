鴻海(2317)今（18）日舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），在下午軟體論壇中正式宣布將成立軟體研發中心，規畫集結集團內部逾1500名軟體應用人才，並廣發英雄帖、預計3年內再招募超過1000名的軟體研發工程師，作為未來推動軟體定義企業的重要起手式。

2021鴻海科技日上午首度對外展示發表3台自主研發電動車，下午車載軟體論壇吸引百位軟體開發從業人員及軟體資訊領域學者與會，對外揭櫫集團軟體「3+3」平台發展進程，並同時對外發佈車載智能網關、智能座艙和智能駕駛等軟體應用合作計畫。

軟體論壇探討座艙智能化與乘坐體驗應用、智能車載軟體AutoCore OS，如何實現打造下一代EV Zonal電子電氣架構，並展示安全的自動駕駛車輛如何在真實環境中工作等，揭櫫鴻海打造智能化電動車的下一重點區塊，代表明年鴻海科技日將會由軟體接棒。

除了透過軟體論壇強化未來軟體定義車輛理念，鴻海亦宣布將成立軟體研發中心，集結集團內部逾1500名軟體應用人才，並預計3年內招募超過1000名的高級軟體研發工程師，後續適時公布軟體中心規畫進程，並預計在2022鴻海科技日展現更多軟體合作成果。

鴻海董事長劉揚偉指出，以軟體定義企業（Software Defined Enterprise）為核心，為鴻海蛻變的開始。集團發展布局電動車產業，在硬體平台造車到位後，下一步將針對EV車載所需要的軟體推出開放平台、演算軟體等項目，進行軟體平台的完善。