2021新北全運會舉重項目18日迎來「舉重女神」郭婞淳登場，這次改挑戰64公斤級賽事，以抓舉100公斤、挺舉122公斤、總和222公斤摘金，個人連續4屆全運會在不同量級奪金，且抓舉、挺舉及總和都締造新大會紀錄。

代表台東縣出賽的郭婞淳抓舉開把93公斤輕鬆過關，第2次試舉增加到97公斤，同樣一次OK，也刷新2019年全運會陳玟卉締造的96公斤大會紀錄，隨後「舉重女神」第3次試舉挑戰100公斤也是一次成功，將大會紀錄再往上堆高，在與賽9位選手中領先。

休息過後選手們繼續挺舉，郭婞淳開把110公斤將一次成功先將金牌穩穩到手，接下來兩次試舉分別舉起117公斤、122公斤，抓舉和挺舉總和222公斤，不但輕鬆勇奪金牌，也讓自己手上再握有59公斤級、64公斤級全運會大會紀錄。

郭婞淳東京奧運結束後，這個月初在全國大專校院運動會公開女生組59公斤級以抓舉95公斤、挺舉115公斤、總和210公斤，完成連續5屆全大運在不同量級奪金，相隔大約兩周再戰全運會，從主戰場59公斤級改為64公斤級，抓舉100公斤寫新的大會紀錄，手上擁有世界紀錄、全國紀錄等佳績的郭婞淳，也是國內首位橫跨59公斤級、64公斤級、71公斤級都擁有全國紀錄的超級戰將。