道奇在對決巨人最後一戰請出王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)救援成功，國聯冠軍戰G2是薛爾瑟在救援之後首度先發，結果被敲了2分全壘打，只投4.1局、79球退場。薛爾瑟賽後說：「我的手臂掛掉了，我在熱身時就發現手臂仍然疲勞。通常投到45球之後會放鬆一些，這樣就可以再投下去。不過第3局之後情況沒有好轉，還是有點緊繃，所以我知道用球數一定會被限制。」

巨人那一戰是分區系列賽G5，薛爾瑟用了13球，因為是第9局最後關頭，每一球的強度都非常高。總教練羅伯茲(Dave Roberts)說：「這是有代價的。」

羅伯茲表示，薛爾瑟第4局投完之後說好像有點改善，所以第5局繼續投，但很快就用盡能量。「我上去拿走球（換投手）的時候，他說他已經盡力了。我們希望的就是球員竭盡全力。」薛爾瑟說他預設的用球數是95球。

終結者簡森(Kenley Jansen)例行賽有38次救援成功，沒想到他只投1球就賠掉比賽。勇士最後半局的攻勢並不兇猛，他們用掉1支安打、兩個出局數才把跑者送上二壘。此時道奇換下投手葛雷特洛(Brusdar Graterol)，改以簡森登板。簡森第一球是進壘的切球，羅薩里歐(Eddie Rosario)打到中間方向，穿過簡森與游擊手，成為再見安打（自責分和敗投算在葛雷特洛頭上）。一些道奇球迷不能理解為何羅伯茲要換投，不過羅薩里歐今年例行賽對決過葛雷特洛1次，那次羅薩里歐轟出全壘打。