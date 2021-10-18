26歲百萬YouTuber小玉，本名朱玉宸利用小玉以AI技術DeepFake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上。（圖／李文正翻攝）

本名朱玉宸的26歲百萬YouTuber小玉，利用AI技術在大陸發行的DeepFake軟體，將網紅白癡公主、奎丁、蕾菈，甚至正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉，移花接木合成在謎片女優身上，初步估計獲利超過1千萬元，而其長期合作的搭檔24歲耶姓女子「笑笑」與22歲莊姓男子，也一併被逮捕，扯的是，傳聞笑笑也是被換臉的一員，涉案程度仍待警方進一步調查。

據了解，小玉透過俄羅斯加密軟體Telegram開設「台灣網紅挖面群組」，把謎片女主角換成台灣知名女網紅、名人，經過後製換臉後，將影片在該群組販售並提供樣本。被換臉成為謎片女主角的人包括高雄市正妹議員黃捷、立委高嘉瑜，網紅奎丁、龍龍、白癡公主、蕾菈。

警方調查，粉絲只要支付數百元會費給小玉，就能觀看上百位女性網紅的換臉性愛影片，加入私密聊天群組，則可線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉等人製作成性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，小玉不法獲利上千萬。

刑事局接獲報案調查後，昨持搜索票前往「小玉」於新北市的住處與工作室執行搜索，除當場查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、自小客車1台等證物，同時拘提另2名長期合作的工作室搭檔「笑笑」與莊男，傳聞「笑笑」也是被換臉的成員之一，但仍待警方深入調查。