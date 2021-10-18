日前三峽區福德坑溪上游疑遭不法人士棄置廢棄物，染白溪水且有死魚漂流，新北市環保局與三峽警分局成立專案小組展開調查，鎖定一間環保清潔公司，15日埋伏在新莊區民本街攔查，現場查獲陳嫌沒許可證，卻清運水肥及廢汙水，當場依廢清法送辦，最重可處5年以下有期徒刑併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，稽查員10日發現溪水呈現白色混濁狀態後，多次前往採集水樣檢測，現場水質pH均有偏鹼的情形。經地毯式稽查未發現沿線工廠有排放廢水情形，不過當地有熱心民眾指出，有時在福德坑溪聞到異味，懷疑有人傾倒不明物品，但前往查看時往往未能發現行為人，或有看到可疑車輛駛離，但不記得車牌號碼。

專案小組調閱上百支路口監視器尋找可疑車輛，終鎖定某環保清潔公司槽車，循線追蹤該輛槽車曾出沒及停留地點後，終於查獲廢汙水來源為土城某知名食品製造工廠，並經稽查員現場採樣，發現水質及水色與福德坑溪遭汙染時相當。

該食品製造工廠表示，確實委託環保清潔公司清運產出的廢汙水，但不清楚清運業者後續廢汙水去處及處理情形，後續將配合環保局改善，尋找合法清運業者處理廠內廢汙水，以避免汙染情事再發生。

為追查是否有其他廢棄物產源，環保局亦請新店分局共同追查，果然發現新店某知名餐廳亦是委託該環保清潔公司清運餐廳油渣。

環保局會同三峽及新莊警方，攔查該環保清潔公司清運車輛，現場查獲陳姓犯嫌違法清運，其堅稱不清楚廢棄物來源及後續處理，而該蔡姓負責人到案後亦矢口否認，並表示他們只是疏通水管業務，絕沒有收受廢汙水或水肥，直至稽查人員出示清運畫面及單據等證據，才坦承有向外承攬廢汙水、水肥清運業務，並命陳姓員工載運至公司或隱密位置排放。

陳嫌表示，全數行為皆為老闆指示，雙十連假亦是聽從老闆指示，駕駛清運車輛至三峽山上洗車，可能在清洗槽體過程中，有些許殘渣流出，警方依違反廢棄物清理法移請新北地檢署偵辦，並將擴大偵辦有無其他共犯。