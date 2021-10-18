華為布局能源領域，近日簽約沙烏地阿拉伯紅海新城儲能項目，該離網型儲能項目儲能規模達到1300MWh，是全球規模最大的儲能項目。

華為智能光伏官方微信18日表示，在10月16日杜拜的2021全球數位能源峰會，在會上，華為數字能源技術有限公司與山東電力建設第三工程有限公司成功簽約沙烏地阿拉伯紅海新城儲能項目，雙方將攜手助力沙烏地阿拉伯打造全球清潔能源和綠色經濟中心。

該項目也被沙烏地阿拉伯列為2030年願景規劃的重點項目，總承包方為山東電力建設第三工程有限公司，項目實現後，未來整座城市的電力將完全來自新能源。

華為表示，該項目儲能規模達1300MWh，是迄今為止全球規模最大的儲能項目，也是全球最大的離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和標桿示範效應。

華為數字能源技術在2021年6月7日成立，註冊資本為人民幣30億元，由華為技術有限公司全資持股。