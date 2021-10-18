體壇盛事全國運動會在新莊體育館隆重開幕，除了國人關注的48位東奧選手參賽外，開幕表演醒吾科技大學舞者巧妝扮演銀髮族，舞出「新北一日」活力，透過易容化妝術與生動活潑舞蹈，詮釋男女老少在新北市日常生活的一天，成了全場矚目焦點。

「新北一日」表演主題是王者之都，榮耀城市《戰鬥的一天》，呈現新北市是個高度包容大熔爐，全國各地移民定居新北市愈來愈多，為了呈現老女老少在新北市的生活樣貌，醒吾科大表藝系偕同南強工商表藝科共200位同學精彩演出，由醒吾時尚系師生30人負責此次妝髮造型設計。

醒吾科大時尚系30位同學，在後台負責200位演出者的化妝與造型。(戴志揚翻攝)

經過時尚系學生巧手，表藝系學生變身銀髮族。(戴志揚翻攝)

200位表演者透過不同造型設計，把高齡長者的老態與年青族群的活動結合一起，對舞者及造型師都是一大考驗。醒吾科大時尚系吳綺晴主任帶領30位時尚系學生，逐一巧手上妝，充分表現各年齡層妝容，特別是醒吾表藝系學生的銀髮妝容，大學生能夠成功演繹銀髮生活，把青春洋溢的大學生變身阿公阿嬤，讓全國民眾見識到時尚系學生的專業。

回憶起當時招募同學的狀況，流行音樂學程潘文菁老師對於同學熱情參與非常感動，由於招募當時正處於暑假期間，學校從五月份開始實施遠距教學已有一段時間，深怕學生因為疫情影響多有顧慮，沒想到學生報名十分踴躍，很快地就完成表演人員的招募。

醒吾科大表演藝系學生在全運會開幕演出前，不斷的綵排演練揣摩銀髮者舞姿。(戴志揚翻攝)

醒吾科大表演藝系學生在全運會開幕演出前，不斷的綵排演練揣摩銀髮者舞姿。(戴志揚翻攝)

為落實政府防疫規定，同學們到學校排演全程配戴口罩及做好PCR篩檢，練習時的全神投入讓表藝系何健銘老師也十分敬佩。他說：「新北一日」當中有各種不同身分的市民，如上班族、學生、新住民及銀髮族等，整段表演不僅是舞蹈的曲風多元，還需要使用輪椅或拐杖進行舞蹈演出，是高難度表演。

何健銘表示，醒吾大學生要跳出屬老人風貌舞蹈，必須融入POPPING、LOCKING及NEWJAZZ舞風，除了運用肌肉POP震動和身體各部位做出WAVE舞姿，動作也必須乾淨利落，快速表達過程中快速定格，給人一種被鎖住的感覺，再帶一點HIPHOP味道的爵士舞蹈，讓舞台呈現更多元活潑。

表藝系大三同學洪薪宜對於老妝及枴杖舞的表演覺得相當有趣，雖然初期使用拐杖跳舞時常常誤傷隔壁同學，但還是敬業的完成演出；大四生李文琛覺得能受邀到全運會演出十分榮幸，揣摩長者進行舞蹈表演是很特殊的經驗；大二陳奕如同學對某次排練時下起大雨印象深刻，排練同學的熱情絲毫沒有受到雨勢影響，實在是太熱血了！

醒吾科大流行藝術學院表演藝術系教學多元，激發學生戲劇、流行音樂及舞蹈跨領域潛能，是國內表演藝術人才搖籃；設計學院時尚造型設計系提升學生產業競爭力，培育全方位之專業人才。這次全運會開幕表演表藝與時尚跨系合作，讓表演學生從戲劇角色轉為跳街舞，再從舞者轉回戲劇角色，醒吾科大專業與熱情感染了全國觀眾。