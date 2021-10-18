台中市警局刑警大隊根據統計，今年疑因疫情關係，民眾宅在家，詐騙案件有增現象，其中網路交友詐騙案，比去年同期還要增加百件，為加強反詐意識，刑大請繪圖高手，繪製「厭世風警察」主題的卡通影片，藉由告訴民眾詐團常盜用網路俊男美女照片行詐，網路交友、多留意，小心避免受騙。

台中市警察局刑事警察大隊統計，今年1至9月假交友真詐騙案件，較去年同期多出百餘件；並繪製厭世風格的「夢幻異國戀曲」詐騙影片，透過詼諧的對話及另類、創意宣導方式，呈現異國戀曲如何先「攻心」再詐財，從數千元至百萬元，盼民眾看完影片、會心一笑外，更瞭解詐術，避免被騙。

台中市警察局刑大請繪圖高手，繪製「厭世風警察」主題的卡通影片，告訴民眾小心避免受騙。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方指出，「類跨國詐騙集團」，假裝人是在外國工作的俊男美女，每日甜言蜜語、噓寒問暖，其實是「假網戀真詐騙」，以「放長線釣大魚」手法，針對熟齡男女下手，為博取被害人信任，耐心網戀可長達1年，受騙機率高。

警方在調查中發現，詐團常以「想來台長相廝守但行李在海關遭扣押」、「購買名牌商品欲贈送女友亦遭海關扣押」需繳費贖回或「家屬重病需開刀，惟人在國外無法支付費用需匯款救急」等理由，要求被害人先支付，被害人不疑有他，到銀行付款後對方即失聯斷訊。

警方指出，疫情期間，民眾宅在家時間多，許多人上網交友，詐團網戀營造單身或中年不幸喪偶等癡情形象，配上年輕貌美或成熟帥氣的大頭貼，先以溫情攻勢取得信任後，也讓許多人沉浸在詐騙集團設下的桃色陷阱裡而不自知。

台中市警察局刑警大隊呼籲，詐騙手法層出不窮，近來接到許多民眾報案，詐術先以溫情攻勢取得信任，再找資金週轉、代付關費、家有急用等藉口索取金錢，被害人若跨國匯款就難以追回帳款，若發現可疑詐騙情事，請撥打165防詐騙專線查證或撥打110報案。