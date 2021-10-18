為了催生，彰化縣政府前年5月精心準備的金鏟子和祝生好孕包，都有彰化市開化寺註生娘娘加持過。（資料照）

彰化縣今年以來結婚對數與離婚對數比較一覽表，今年8月為農曆7月，結婚對數銳減。（資料來源：彰化縣政府民政處提供）

彰化人最能生、最恩愛？彰化縣去年拿下全台縣市出生率冠軍，根據民政處統計，彰化縣連續兩年離婚率也是台灣本島最低，全國僅次於金門縣。

彰化縣2020年出生率躍升至千分之9.53，從2019年出生率全台第三高，一舉奪下全台冠軍，成為最敢生縣市。根據彰化縣政府民政處最新統計，彰化縣2019年離婚率千分之1.91、去年更低僅千分之1.71，為全台本島最低縣市，在全國僅次於金門縣。

有彰化縣民打趣說，彰化縣富爺爺、富奶奶多，「寵妻魔人」也多，才會成為出生率最高、夫妻婚姻最「堅定」縣市；但也有吐槽，指彰化全國最低薪，人口外流嚴重，年輕夫妻成家生子後遷往外縣市都會區工作，等發現生活婚姻大不易，最後即使決定離婚，也只能算在外縣市頭上。

彰化縣副縣長洪榮章日前出席活動時指出，今年8月縣民結婚191對，離婚卻有188對，僅相差3對，對離婚率之高感到憂心；對此民政處也解釋，8月適逢農曆七月，原本國人就忌諱選在這個月結婚，至於離婚則全年各月份都不會相差太多，沒有特殊禁忌。

根據內政部戶政司統計資料，去年全國有5萬1680對配偶離婚，總離婚率是千分之2.19，各縣市中最高為花蓮2.95、其次為台東2.69，桃園2.57、屏東2.42、連江縣2.35；離婚率最低的是金門縣1.44，彰化縣1.73，台北市1.83、雲林縣1.87、嘉義縣1.96、南投2.09、台南2.1。

雖然彰化縣的離婚率是全台本島最低，但其實結婚率也敬陪末座，還因縣內居住條件、婚育政策遭審計室檢討。為了改善青年生養環境，彰化縣長王惠美強調，明年起育兒、托育津貼將全面加碼，青年住宅確定明春動工，呼籲彰化縣年輕人勇敢結婚、多生一點，更要多多留在彰化「生產報國」。