針對北市不滿中央同時開放三種疫苗施打，醫療量能全開恐無法負荷，新北市副市長劉和然今主持疫情說明會表示，呼籲中央在未來疫苗規劃，還是要有系統，要了解第一線醫護同仁的工作實際情況，除流感疫苗施打，三種疫苗同步開放施打，雖能馬上提高疫苗覆蓋率，但也要考量各縣市醫療量能及醫護同仁負擔，且民眾會可能會混淆，另需考量醫護同仁會不會因施打量太大造成閃失，希望中央在後續疫苗開放評估上能更加謹慎。

劉和然表示，這次第12輪疫苗施打，對醫護同仁負擔最大、施打數量多，也可能讓市民最易混淆，中央規劃預約方式，市民朋友一定要針對自己施打疫苗種類，一定要搞清楚免得預約過程中產生差錯。因三種疫苗同時施打，流感疫苗也同時施打，提醒醫護同仁施打必須小心謹慎，

劉和然說，新北第12輪施打量，莫德納預計發出27萬1768封簡訊、BNT39萬6338封、AZ是31萬4714封、共計發出簡訊98萬2730封，施打日期從20日到11月3日共13天，一天要施打7到8萬劑。

劉和然說，目前中央開放方式分三批開放不同疫苗預約，今起開放BNT預約、莫德納明天下午開放、AZ明天上午開放預約至20日，施打日期從20日到11月3日。

新北市衛生局副局長高淑真補充，第12輪疫苗今開始預約，新北BNT預約人數19萬7，預約率達9成9，第12輪第一階段預約施打人數約55萬人。

新北市今天零確診，無新增個案，17日居家隔離列管數46位、解隔6位，5月17日到10月17日共篩檢40萬5935人，9月17日到10月17日共篩檢5萬1402人，9月17日到10月17日共32天除4個舊案外，無新感染個案，疫情相對穩定。