台中市立圖書館推動「閱讀起步走」活動與自2015年起與台中女監合作，將書籍送進女監發揮閱讀正能量。台中市文化局長陳佳君18日表示，她日前到女監分享閱讀禮袋給帶子女服刑的受刑人，鼓勵他們多陪伴孩子閱讀、參加獄所讀書會，讓知識帶領心靈飛越高牆。

依法令規定女性受刑人可帶子女服刑至小孩3歲，台中市文化局考量3歲前正是孩子與母親建立情感及知識啟蒙階段，自2015年起與法務部矯正署台中女子監獄合作，將閱讀帶進女監，今年以「悅讀新生-傳遞閱讀正能量」為主題，陳佳君日前也到女監探訪關心，希望讓閱讀成為受刑人重獲新生的力量。

陳佳君指出，文化局推動親子共讀，持續以「閱讀起步走」系列活動與各界合作，透過多元方式引導新手父母與寶寶養成共讀的習慣。為讓女受刑人能享有親子共讀的閱覽資源，她日前到女監探訪關心，並贈送閱讀禮袋勉勵她們陪伴孩子共讀，培養孩子養成閱讀習慣。

台中女監典獄長劉明彰表示，文化局與女監合作，關注經濟、教育或文化弱勢的受刑人，並提供閱讀資源，期許、勉勵受刑人善用中市圖所提供資源，透過閱讀找到心靈的平靜及寄託。

台中市立圖書館表示，市立圖書館每月提供500本館藏書籍供台中女監受刑人借閱，並舉辦電影、文學等多元類型主題讀書會，並邀請讀書會團體入監導讀、分享心得，讓受刑人開闊視野，讓知識帶領心靈飛越高牆。