2022年九合一選舉，國民黨南投縣長初選民調，從16日起連做三天電話民調。初選前民調顯示，有「神力女超人」之名，南投縣第二選區的立委許淑華，領先第一選區立委馬文君大約10多個百分點，但據了解，在正式初選民調的頭兩日，兩人差距大幅縮小，只剩個位數，18日最後一天，甚至存在翻盤可能。

對於民調結果出乎意料，地方人士說，許淑華知名度確實較高，然而2022年底選舉時能轉換成多少選票，令人不安，而馬文君的「在地」訴求，意外喚起共鳴。

馬文君（左）的在地訴求，意外喚起共鳴。（圖馬文君提供）

許淑華與馬文君的從政風格與形象幾乎完全相反，許淑華當年「神力女超人」形象深植人心，讓她一舉打開全國知名度，2020年總統暨立委大選，許淑華也跑遍全國輔選。至於馬文君，父親馬榮吉曾任埔里鎮長，是在地深根的家族，而她本人從縣議員做起，兩任埔里鎮長，三次勝選立法委員，在這場選戰中營造「在地女兒」，「專一南投」的人物設定，主打全心全意奉獻南投，刻意與許淑華呈現區隔。

在此之前，南投縣還不曾出過女縣長，但如今國民黨三位角逐黨內初選的都是「女將」，民進黨刻意安排的行政院中部辦公室執行長蔡培慧也是女性，南投縣很可能在明年選出史上第一位女縣長。

至於國民黨初選結果，最快明天上午，就會公布。