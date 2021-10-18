工商時報與華南銀行18日共同舉辦「Life Cycle 守護資產，信託傳愛」線上研討會。華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬指出，工商時報為響應金管會信託2.0政策，舉辦「2021全方位信託系列」推廣活動，由華銀以「樂退安養信託」為主軸共同辦首場研討會，透過主管機關與各屆學者專家的分享，了解如何運用多元信託工具，讓大家共同面對高齡社會帶來的挑戰。

張雲鵬指出，華銀在協助金管會信託2.0專案及高齡社會帶來的社會轉變不會缺席，華銀積極培育信託專業人才，在全國186個據點都有「信託專責人員」提供客戶第一線信託服務與諮詢，還有規劃員工參與「高齡金融規劃顧問師」、「退休理財規劃顧問」等專業認證課程，共有861人參與。華銀投入大量資源協助退休、正在規劃退休的民眾，照護其退休生活，面對超高齡社會挑戰，「華銀已準備好了」。

其中，華銀在安養信託業務推廣上，已連續五年獲金管會「高齡者與身心障礙者財產信託」績效優良銀行前三名，今年在卓越雜誌主辦的2021年卓越銀行評比調查中，獲得金控銀行類最佳信託金融獎。未來會強化信託業務發展，以專業人才結合跨業資源推廣，除了安養信託外，還會透過信託機制強化都更危老業務推廣，協助企業與員工共同發展員工福利信託，為社會大眾老屋重建及退休金準備，透過信託溫度給社會溫暖。

華銀總經理張振芳指出，華銀一直相當重視老年安養，也就是如何讓老年人維持一定的尊嚴，在經濟上安全，因此華銀積極推動以房養老，可對老年人有保障，且華銀站在客戶腳步上出發，藉由多元商品連結，改善消費者的需要，像是目前的以房養老、以租養老等等，讓安養信託更符合民眾的需要。

此外，華銀也相當重視都更危老，更成立專責小組負責業務之推廣。自2002年迄今，辦理超過百件都更、危老案件，未來的願景為「老屋換新屋，長者住新屋」，讓老年人的生活品質、居住環境都可以改善，這也是華銀持續努力的方向。

華南銀行信託部經理黃守良指出，華南金從2017年起開始贊助體操選手及教練的訓練經費、防護津貼、傷害保險等，華銀也運用本身金融專業，藉由信託架構來完善整體贊助計畫，透過信託專款專用的特性，支付選手們的各項贊助經費，由教練及華南金擔任信託監察人，強化專款專用的效果，讓每筆贊助金額，都可以確實運用在選手身上，而選手把金錢交由信託控管，亦可以專注於訓練，心無罣礙。

黃守良指出，公益信託是信託中，最有溫度的一面，「取之於社會，用之於社會」，信託除了能在有限的人生中貢獻社會外，更可讓使命繼續延續下去，可建立跨越生命長久存在的機制。對於華銀來說，「信託不會只是一項商機，更是一份責任」，未來希望讓華銀成為有溫度的銀行。