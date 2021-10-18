台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日聯合市政總質詢時，特別提醒市長黃偉哲不要學高雄市長陳其邁，只會轟別人下台自己卻戀棧，應該記取高雄市城中城大火的慘痛教訓，全面啟動全市50棟危樓的都市更新，讓都更不只是大樓的表面拉皮，而是整個區域的都市重新規畫與重生，並放寬不合時宜的3公頃以上土地不得自辦重劃限制。

3人質詢前，先請與會官員一起為城中城火災死者默哀後，李中岑先出示韓國最夯的《寄生上流》及《魷魚遊戲》影片海報表示，高雄城中城從繁華到沒落再到成為獨居老人或社會邊緣人居住的危樓，還被外界稱為鬼樓，陳其邁曾譏諷前台中市長胡志強要求為火警燒死9條命下台，如今城中城有46條生命逝去，陳其邁如何為人命負責？他要下台嗎？

李中岑難過指出，大火燒出台灣社會邊緣人的貧窮及建築物安全問題，台灣人命不值錢嗎？為何總要等到發生重大傷亡事件才重視？日前黃偉哲視察消防局的大樓消防演練時，指台南50棟列管大樓中，有5棟例行性消防安檢不合格，但誰敢保證其他列管大樓主體建築都安全，發生事情誰負責？像南區國宅破爛不堪電線外露，巷弄狹小沒有停車格，大型消防車進不去，住在裡面的獨居老人和社會邊緣人沒人關心，他們的生命只能在那些地方慢慢凋零。

蔡育輝也說，50棟列管大樓只有5棟不合格誰會相信？政府官員不能粉飾太平，建議成立大樓及國宅管理委員會照顧這些社會邊緣人。像新營第二市場住商混合也是老舊破爛不堪，政府一年要花103萬元向民間租地，但新營都市計畫第3次通盤檢討拖了十幾年都沒有結論，在地鄉親都很生氣危樓不快處理，希望市府加快腳步。

蔡淑惠認為，都市更新不該只是大樓拉皮，必須進行區域性的都市重劃。像2014年前台南市長賴清德明訂禁止3公頃以上的土地辦理自辦重劃；但據統計，台南市從2011年到2020年自辦重劃共有138公頃，從2007年到2019年的公辦重劃共有179公頃，再對照6都住宅價格季指數的變動率，台南房價飆漲最高達10.7％，顯見台南將自辦重劃設限，是造成土地一地難求的幫凶。

蔡淑惠強調，公辦重劃雖有強制力、有公信力、資訊公開透明，但易受政治力的影響，因此希望黃偉哲不要「賴規黃隨」，廢除不符時代潮流的行政命令，放寬自辦重劃的土地限制，不要讓台南市的土地繼續狂飆。

市府消防局長李明峯答詢指出，消防局平時即針對列管的各類場所進行消防安全檢查，其中50家複合式建築，7至9月的查檢結果，有5家不合格，針對不合格場所均持續追蹤列管直至改善為止。此外，消防局也將於1個月內，完成所轄複合式建築物的搶救演練，並針對高樓救災搶救戰術、受困民眾搜索與搶救、建立大量傷病患機制等搶救重點加強演練；演練結束後，還將辦理該場所踏勘，以利所有人員瞭解搶救動線及現場大樓現場狀況。

市府地政局長陳淑美則表示，台南市自辦、公辦及一些尚未辦理的整體開發土地面積，只占全市都市土地面積不到3％，對台南市整體土地供需問題影響應較小，民間土地市場交易仍是大宗。至於如何均衡都市土地的供需問題，除了重劃土地之外，還須從整體都市計畫、人口變遷及產業需求來通盤檢討，並透過推動都更、推動危老改建等多元管道，才能有效增加不動產市場的供給，活化都市土地利用。

陳淑美表示，目前台南市的市地重劃政策仍以公辦為主、自辦為輔，主要考量係自辦重劃效益不彰。目前全南市列管的自辦重劃共有36區，部分自辦重劃已辦理15年以上都無法完成，甚至有達20年以上，嚴重影響地主及民眾的權益。

黃偉哲也認為，根據內政部統計，台南的房價所得比約7.9倍，台北市的房價所得比15.79倍，近年台南市的人口並沒有顯著增加，房地產價格上漲主要應非土地供需問題造成，而是炒作因素較大。

黃偉哲強調，2014年台南市宣布禁止3公頃以上的土地自辦重劃後，台南的土地價格並沒有上漲，而是直到2019年台積電宣布進駐南科後，才帶動台南房地產價格上漲，因此應非限定自辦重劃造成土地供給不足導致。