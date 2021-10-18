從土耳其來台發展演藝事業的男星吳鳳（吳承鳳），2015年在台灣落地生根，甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），夫妻婚後育有一對女兒，幸福組成一家四口，小倆口也樂於分享一家生活趣事，不過吳鳳卻透露，老婆分享女兒揹她包包的照片，卻遭網友批「會有虛榮心」，對此，吳鳳也分享他的教育觀念回擊。

吳鳳嬌妻陳錦玉日前在臉書分享，她借5歲女兒Ekim揹自己的包包，陳錦玉看著Ekim肩揹包包的模樣，不禁直呼：「突然覺得我的孩子好快變成一個小大人」，不過發文卻引發網友留言：「孩子從小就要教育，不要有虛榮的心態 不管你的包是多少錢的，盡量避免給孩子用」，讓陳錦玉無奈說：「我覺得孩子只是喜歡可以一起用媽媽的東西」，認為這跟虛榮心態無關。

對此，吳鳳發文指出：「我從來沒有聽過一個孩子模仿一下媽媽，然後揹媽媽的包包拍照紀念，就會有虛榮心！」吳鳳直言，這是很狹隘的想法，吳鳳認為，父母對孩子的教養、家庭的生活方式，才會影響孩子的價值觀，而孩子只是想要學父母而已「如果父母本身價值觀不好，愛亂花錢、常常炫耀，才會影響孩子的態度跟虛榮心」。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳自知是公眾人物，他也常提醒孩子要謙虛，吳鳳強調：「到現在我沒有覺得女兒們有虛榮心，她們很單純的享受我們提供的快樂時光。更重要的是我會努力讓她們有世界觀，不然狹隘的思想只能培養出狹隘的孩子！」