陽明山保護區變住宅區六之六開發案爭議25年，去年北市環評會決議重辦環評，開發單位向北市府提訴願，18日力求翻案。居民中午前往北市府抗議。綠色消費者基金會董事長質疑，市長柯文哲要選總統、民眾黨需要資金，因此用土地換錢、用錢養權來選舉。

台北市政府1979年為紓解居住土地不足問題，將陽明山多處保護區變更為住宅區，透過市地重劃即可開發。但六之六開發案去年北市環評會決議重辦環評，開發單位向北市府提訴願，18日力求翻案。民代和環團都認為，若住六之六翻案成功，等於為住六之四、六之五打通關。

由於開發商近來鎖定「六之四」及「六之五」兩處保護區變更住宅區，打算進行豪宅造鎮，再加上「住六之六」案，引進人口近2萬人，等於大半邊陽明山會變豪宅區，居民也擔心土石流及交通問題，台北最大「後花園」恐失守，18日中午前往北市府大門口抗議。

方儉表示，開發商於1996年申請施工，2001年碰到納莉颱風，造成下游四棟房子被土石流埋下去，4死1重傷，後來停下來，但愈搞愈大；包括當時環評委員、現任北市環保局長劉銘龍是反對此案子，很多坡度超過30、40的地方都被剷平，就是違法開發，但是北市府環評會不斷護航讓它通過。

方儉指出，2004年最高行政法院第66號判決，「北市府恣意濫用而違法」，那時是郝龍斌時代，柯文哲第一任沒有動、第二任就動，懷疑柯要選總統、民眾黨需要資金，最快的方法就是黑金政權，用土地換錢、用錢養權來選舉，這樣的民主惡劣示範，就在這塊土地發生。

方儉說，六之六下面就是六之四，六之五，根本是峽谷，現在也要開發，大巨蛋也好、五大弊案，都是柯文哲的好朋友，去年年代集團錢櫃發生大火、死了人了，練台生又跟市府又有糾葛；如今開發商北大集團就是練台生為主的財團，六之六就已經多個財團，總共有57億貸款，其中台新金就有17.8億，新光大公主前年參加民眾黨立委選舉，這些東西都有對價關係。

他說，今天等於是北市陽明山的山海關，如果今天山海關被柯文哲這個吳三桂，帶著財團大軍攻進來，居民也很害怕。

針對訴願委員會，方儉提出，有三個質疑，第一、訴願委員應利益迴避，北市府是保變住開發的實質最大地主，不用公辦重劃，私辦重劃就是養小鬼養財團的，他要問委員跟財團、市府有無利物衝突，有就迴避，若說謊，未來行政法院或監察院再見。

第二，2004年判決已經定讞，委員是否有看過，北市府官員到今天為止，沒有人受到刑事、民事、行政處分，還要審下去？行政權不可以推翻司法權判定。第三、有30度以上斜坡被開發，是不是要鑑定？因為是違法事實，訴願委員會要把違法變合法嗎？

前里長唐民國表示，六之六將造成土石流，現在陽明山上山要管制，居民每兩、三年就要換通行證，且替代道路都取消，擔心「交通都捏死在這個地方」，很奇怪。