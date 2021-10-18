萬聖節將來到，為了迎接每年的搞怪時刻，旺旺宜蘭食品老牌「浪味仙」再度發揮創意，去年令人印象深刻的「黑化」餅體浪味仙，在零食界掀起一波變裝大戰，上架短短兩周便秒殺一空。接續上回的好成績，今年除延續兩款熱銷口味外，再加碼新推出「橘色浪味仙」，獨特的「南瓜橘」外觀，營造滿滿萬聖儀式感，承襲品牌的酥脆，與獨家螺旋餅體，令人食指大動。

獨特的螺旋餅體，早已是「浪味仙」的獨家印象，此次搭配節慶，再度推出讓粉絲敲碗已久的「Jumbo版加大餅體」，外觀不僅變大，口感也更酥脆，預計將再次掀起搶購熱潮。

宜蘭食品今年延續兩款熱銷口味，加碼推出「橘色浪味仙」。（宜蘭食品提供）

在研發團隊內部多次評選下，此回萬聖特別版共有3種口味，除去年熱銷的清新紫色輕鹽風味、黑色喜馬拉雅山黑鹽味外，加上新推出的濃味奶焗洋蔥味，由清新的馬鈴薯香甜，搭配濃厚的奶焗香，一次補齊全方位的口味需求。

全黑的燙金包裝吸引目光。（宜蘭食品提供）

浪味仙萬聖節特別版不僅口味升級，在包裝設計也不馬虎，為營造搞怪風格，以全黑的燙金包裝吸引目光，吉祥物小天使也披上神秘造型。現已於各大網路與實體通路上架，期間限量推出、售完為止。網路商城搭配五倍券更優惠，官方購買網址：https://lihi1.com/0cB0H